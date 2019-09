Film da vedere al cinema nel weekend, le pellicole in uscita dal 26 settembre 2019

Cosa vedere questa settima al cinema? Quali film proietteranno nel weekend? Nessun problema, vi informiamo noi.

Ogni settimana il weekend delle sale cinematografiche si anima con una nuova programmazione, più ricca e spumeggiante della precedente.

Vediamo quali sono i film attesi durante questo weekend a partire dal 26 settembre 2019.

Film da vedere al cinema | Weekend dal 26 settembre 2019

Weekend appassionante al cinema. A partire da giovedì 26 settembre 2019, vedremo arrivare tante pellicole dal documentario al fantasy.

Partiamo da un volto amatissimo del calcio: Diego Maradona, il documentario, arriva in sala da questo giovedì con la regia di Asif Kapadia. Distribuito da Nexo Digital e Leone Film Group, il film è stato presentato fuori concorso al Festival di Cannes e racconta la storia di un ragazzino povero, senza istruzione, cresciuto in una barraccopoli con la passione per il calcio. Durante la metà degli anni ’80, il Napoli non se la cavava molto bene fino all’arrivo di Maratona, che per sette anni fece brillare la sua squadra. Diego Armando Maratona fu trattato come un Dio sul campo di calcio. Ma c’era anche un prezzo da pagare per tanta fama: quando la magia iniziò a svanire, divenne prigioniero della sua stessa città.

Passiamo a un film importante, portato a Venezia quest’anno con Brad Pitt. Ad Astra, della 20th Century Fox, racconta dell’ingegnere spaziale costretto ad affrontare un viaggio interplanetario sulle tracce del padre scomparso 20 anni prima: l’uomo era impegnato in una missione su Nettuno e si erano perse le tracce.

Un altro film che porta in live action un personaggio tanto amato dai bambini è Dora e la città perduta, che si rifà chiaramente a Dora l’esploratrice, interpretata in carne ed ossa da Isabela Moner. La storia portata sul grande schermo racconta della giovane Dora sulle tracce dei genitori scomparsi in compagnia dell’amica fidata, la scimmia, suo cugino e un misterioso abitante della foresta.

Torniamo in Italia con un film drammatico che vede tra i protagonisti Marco D’Amore, il Ciro di Gomorra – La serie: Drive me home è diretto da Simone Catania e racconta di due amici per la pelle che crescono insieme in un piccolo paesino siciliano tra le montagne sognando una vita diversa. Ormai trentenni, i due si rincontrano perché la casa d’infanzia di Antonio è stata messa in vendita e lui intende recuperarla con l’aiuto dell’amico storico Agostino. Entrambi vivono all’estero e il ritorno in Italia sarà abbastanza movimentato, perché sono entrambi cresciuti e cambiati.

Film da vedere al cinema questo weekend, da Rambo ai documentari

Ma un appuntamento importante riguarda i fan di Sylvester Stallone: al cinema torna Rambo con il quinto capitolo, intitolato Last Blood. John Rambo, veterano di guerra del Vietnam ed ex soldato delle forze speciali dell’esercito americano, torna per una nuova avventura. Ormai rintanatosi nel ranch di famiglia per trascorrere una vita tranquilla, Rambo capirà molto presto di non potersi sottrarre al suo destino e dovrà affrontare il suo turbolento passato.

Potrebbero interessarti Carlo Verdone: “Compagni di scuola il mio miglior film” Frozen 2, il nuovo trailer ci catapulta nella nuova avventura di Elsa e Anna “Il traditore” di Marco Bellocchio candidato italiano nella corsa agli Oscar

Anche i più piccoli possono intrattenersi al cinema questo weekend, con Shaun vita da pecora – Farmageddon. Il film d’animazione è diretto da Will Becher e Richard Phelan e racconta di un piccolo extraterrestre in visita sul pianeta Terra. La pecora Shaun non si lascia scappare l’occasione di vivere una nuova avventura e così si lancerà in una bizzarra missione per riportare la creatura a casa.

Tra i film in uscita questo weekend, abbiamo Lou Vos Salomé, un film drammatico diretto da Cordula Kablitz-Post, con Katharina Lorenz e Matthias Lier, e Vivere, altra pellicola drammatica dal tocco italiano con Micaela Ramazzotti e Adriano Giannini.

Abbiamo poi diversi documentari in uscita: uno made in Italy è Il pianeta in mare, di Andrea Segre; poi abbiamo Of Fathers and Sons di Talal Derki; infine 1968 gli Uccelli: una storia mai raccontata, diretto da Silvio Montanaro.

Spazio alla commedia con Yesterday, un film di Danny Boyle con Himesh Patel e Lily James che racconta la storia di Jack Malik, un giovane musicista che vorrebbe ottenere notorietà ed è supportato dall’amica d’infanzia Ellie.