Festival di Cannes, annunciati alcuni titoli della selezione virtuale: ecco i film

Quest’anno il Coronavirus ha fatto saltare tantissimi eventi, tra cui il Festival di Cannes: dapprima slittato nel cuore dell’estate ed infine rimandato all’anno prossimo, la kermesse francese non ha voluto comunque mollare e ha deciso di realizzare una selezione virtuale di opere che, con il marchio Cannes, potranno andare in altri Festival o aspettare l’anno prossimo. La conferenza dell’annuncio ufficiale è previsto per il 3 giugno, ma il magazine americano Variety ha dato già qualche soffiata su alcuni titoli che potranno gareggiare. Alcuni tra questi in realtà erano già in lizza da tempo, come Wes Anderson con The French Dispatch, oppure Thomas Vinterberg con Another Round e Naomi Kawase con Comes Morning. Tra gli altri titoli che avrebbero accettato l’etichetta Cannes 2020 figura François Ozon con Eté 85 e Apichatpong Weerasethakul con Memoria. E ancora On the Rocks di Sofia Coppola, Dna di Maiwenn, Annette di Leos Carax con Adam Driver e Marion Cotillard, On A Clear Half Morning di Bruno Dumont con Lea Seydoux e il caso Paul Verhoeven con Benedetta.

Per i film scelti, l’etichetta del Festival francese sarà un trampolino di lancio per i Festival di San Sebastian o di Toronto, così come per New York, Busan, Deauville, Angouleme e Messico. La Mostra di Venezia invece non prenderà in considerazione i film con l’etichetta Cannes.

