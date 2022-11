Chris Hemsworth ha rivelato di avere una predisposizione all’Alzheimer

L’attore Chris Hemsworth, star dei film della Marvel in cui interpreta il dio del tuono Thor, ha scoperto di avere una predisposizione all’Alzheimer, motivo per cui smetterà di recitare per un po’ di tempo.

La rivelazione shock è stata fatta dallo stesso interprete, il quale ha rivelato di essersi sottoposto a esami clinici durante le riprese di Limitless, dai quali è emerso una tendenza a contrarre la sindrome causata dalla doppia copia di un gene ereditato dai genitori, il gene APOE 4.

La scoperta ha indotto Chris Hemsworth a prendersi una pausa dai set cinematografici, come da lui stesso annunciato: “È una cosa che mi ha portato a volermi prendere un po’ di tempo. Dal momento in cui ho concluso lo show, ho portato a termine ogni progetto per cui avessi firmato un contratto”.

L’interprete di Thor, poi, ha rassicurato i fan: “Non sto rassegnando le dimissioni, non smetto di recitare, adesso voglio tornare a casa e passare più tempo con mia moglie e con i miei figli”.