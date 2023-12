Quali sono i film più visti al Cinema in Italia e nel mondo nel 2023? La classifica

Quali sono i film più visti al Cinema in Italia e nel mondo nel 2023? L’anno che si sta per chiudere è stato ricco per il box office. Tanti film hanno riportato il pubblico in sala, dopo gli ultimi anni di pandemia e lockdown. Oltre ai tipici blockbuster hollywoodiani, ci sono state anche piacevoli sorprese: in Italia, ad esempio, “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi ha superato di gran lunga le aspettative, ed è stato eletto Film dell’anno ai Nastri d’Argento.

Boxofficemojo ha stilato la top ten dei film più visti al mondo nel 2023: al primo posto, ovviamente, Barbie di Greta Gerwig, che ha incassato oltre 636 milioni di dollari. Al secondo posto, il film di Super Mario Bros, con un incasso di 574 milioni. Terzo in classifica, invece, Spider-Man: Across the Spider-Verse, con oltre 380 milioni di dollari. Al quarto posto, Guardiani della galassia 3, di James Gunn; a seguire, in quinta posizione, il biopic Oppenheimer di Christopher Nolan, con “soli” 326 milioni di dollari.

Al sesto posto il remake di un classico della Disney, La Sirenetta (298 milioni). Al settimo posto, Avatar – La via dell’acqua, attesissimo sequel del kolossal di James Cameron, primo nel 2022. Subito dopo, il quarto capitolo della saga di John Wick, che ha incassato circa 187 milioni di dollari. All’ultimo posto, una vera e propria “sleeper hit”: Sound of Freedom, film con Jim Caviezel ispirato alla storia di Timothy Ballard, ex agente governativo impegnato nel contrastare il traffico di essere umani minorenni in Colombia.

“C’è ancora domani” di Paola Cortellesi con poche migliaia di biglietti batte Barbie e diventa il film più visto del 2023 in Italia. In terza posizione, a debita distanza, Oppenheimer.