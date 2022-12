Chiara Ferragni e il cerotto al braccio che preoccupava i fan: svelato il motivo

“Visto che ho avuto il risultato adesso ve ne posso palare, prima preferivo aspettare”. Così Chiara Ferragni inizia a rispondere alle domande dei fan incuriositi da un cerotto sul braccio che l’imprenditrice digitale ha sfoggiato da un paio di settimane. Negli ultimi post Instagram, infatti, non è passato inosservato un grande cerotto sul braccio sinistro della star dei social. E, incuriositi e preoccupati, i follower le hanno chiesto che cosa è successo. Ma solo ora lei ha deciso di rispondere spiegando tutto con un video tra le Stories di Instagram.

“Una volta all’anno prima, ora ogni sei mesi, faccio il controllo dei nei perché ho familiarità con i melanomi” spiega l’imprenditrice su Instagram. Che ha deciso finalmente di rispondere ai follower che le hanno fatto domande sul cerotto che ha mostrato sul braccio. La star ha spiegato che negli ultimi mesi un neo che aveva sul braccio ha cambiato colore. Da qui la decisione di toglierlo per precauzione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

“Era un neo che è cambiato, quindi è stato meglio toglierlo perché poteva trasformarsi nel tempo in un melanoma che è uno dei tumori peggiori, tra i più pericolosi, perché la maggior parte delle volte non ce ne si accorge fino a quando è troppo tardi» ha spiegato. Rassicurando poi i follower sulle sue condizioni di salute: “Per fortuna è arrivato il risultato dell’istologico ed è tutto ok”. E lanciando un appello via social: “Controllatevi. Controllate sempre i nei”.