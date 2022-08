Chiara Ferragni e Fedez, bufera social per il video sul precipizio a Ibiza: “Brutto esempio”

“Brutto esempio”. Fedez solleva un nuovo polverone sui social, dopo aver pubblicato un video che lo mostra su una roccia a picco sul mare assieme alla moglie Chiara Ferragni. “Un ragazzo è morto per raccogliere il telefono della ragazza che voleva fare una foto simile, è morto per una foto ad effetto”, ha scritto uno degli utenti che hanno commentato negativamente il reel apparso ieri su Instagram. Il riferimento è alla morte del 30enne Andrea Mazzetto, precipitato da uno sperone di roccia mentre tentava di riprendere il telefonino che gli era sfuggito dalle mani, sull’Altopiano di Asiago (Vicenza).

“Eviterei questi post dopo che un ragazzo è morto per un selfie su un posto pericoloso. Per favore evitiamo che qualcuno emuli e ci rimetta la vita”, un altro commento al video, ripreso durante le vacanze che la coppia di influencer sta trascorrendo a Ibiza. “Ragazzi, siete intelligenti, belli, giovani , sapere che avete un grandissimo potere di ipnosi su tanti adolescenti. Io credo che non è stata una buona cosa fare un video così per immortalare il tramonto, tanti ragazzi vorranno copiarvi e non credo sia molto sicuro”.