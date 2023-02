Chiara Ferragni è arrivata nella mega villa di Sanremo: vista mare e piscina a sfioro

Chiara Ferragni è già sbarcata a Sanremo. La futura co-conduttrice del Festival della canzone italiana, infatti, si è già trasferita, con qualche giorno d’anticipo, nella città ligure per prepararsi alla sua nuova grande impresa, quella di condurre, al fianco di Amadeus, due serate del Festival di Sanremo, la prima e l’ultima. L’imprenditrice ha già cominciato a svelare alcuni dettagli del suo alloggio extra lusso.

A Sanremo Chiara Ferragni alloggia in una villa sulle colline vista mare, con piscina a sfioro. Sul mobile della camera che la ospiterà nella sua trasferta da coconduttrice della prima e dell’ultima serata del Festival, ha creato il suo «angolo portafortuna», con tutti i doni ricevuti in questi giorni da amici e parenti per propiziare un buon debutto al festival. Tra questi un biglietto d’auguri del suo team che, aperto, fa ascoltare le voci dei collaboratori che urlano uno scaramantico “merda, merda, merda”.

Così, tra i lavoretti dei suoi bimbi di Leone e Vittoria che con dolci disegni hanno augurato alla mamma, la migliore fortuna, un beauty per portarsi dietro il suo survival kit regalatole dagli amici stretti, un blocchetto con su il suo volto da ansia sanremese per buttare giù i pensieri su questa esperienza e tante pietre porta fortuna, Chiara sembra pronta ad affrontare al meglio questo debutto televisivo. E tra i tanti oggetti superstiziosi che si è portata dietro ce n’è qualcuno che spunta all’occhio più di tutti, una collanina con un ferro di cavallo e poi un ciondolo con su scritto “Sanremo è Sanremo” l’iconica frase identificativa dello show.

In una storia ha spiegato ai suoi follower inglesi che la maggior parte delle sue storie in questo periodo saranno in italiano, proprio perché sarà tutto dedicato al Festival. “Non ho mai condotto uno show così importante, sono molto agitata, ma farò del mio meglio”, ha detto.