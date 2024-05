È morto Charlie Colin, bassista e fondatore dei Train: “Scivolato sotto la doccia”

È morto Charlie Colin, bassista e fondatore dei Train

Charlie Colin, bassista e membro fondatore della band americana Train, è deceduto a 58 anni dopo una caduta in doccia nella sua casa di Bruxelles. La sua morte è stata confermata all’Associated Press dalla sorella, Carolyn Stephens.

Cresciuto in California e in Virginia, Colin aveva suonato nel gruppo Apostles con il chitarrista Jimmy Stafford e il cantante Rob Hotchkiss prima di fondare i Train. Dopo un periodo a Singapore, i tre si trasferirono a San Francisco, dove, nei primi anni Novanta, formarono i Train insieme al cantante Pat Monahan. Colin propose di includere il batterista Scott Underwood per completare la formazione.

Come membro fondatore dei Train, Colin suonò nei primi tre album della band: l’omonimo Train del 1998, Drops of Jupiter del 2001 e My Private Nation del 2003. Questi ultimi due album raggiunsero la sesta posizione nella classifica Billboard 200. Il brano Meet Virginia dal loro album di debutto entrò nella top 20 della Billboard Hot 100, ma fu il secondo album, Drops of Jupiter, a consacrare il successo della band. La title track Drops of Jupiter (Tell Me), certificata otto volte disco di platino, vide la partecipazione del pianista Chuck Leavell dei Rolling Stones e dell’orchestratore d’archi Paul Buckmaster. La canzone, ispirata dalla morte della madre di Monahan, raggiunse la quinta posizione e vinse due Grammy come miglior canzone rock e miglior arrangiamento.

Colin lasciò i Train nel 2003 a causa di problemi di abuso di sostanze. “Charlie è un bassista incredibile ma soffriva molto, e il modo in cui affrontava la sua dipendenza era molto doloroso per tutti intorno a lui,” disse Monahan alla NBC San Diego.

Nel 2015, Colin si riunì con Hotchkiss per formare la band Painbirds insieme a Tom Luce. Nel 2017, fondò un’altra band, i Side Deal, con Stan Frazier degli Sugar Ray e Joel e Scott Owen dei PawnShop Kings.

Mercoledì, un tributo a Colin è stato pubblicato sui social media ufficiali dei Train: “Quando abbiamo incontrato Charlie Colin, mi sono innamorato di lui. Era il ragazzo più dolce e che bel ragazzo”, si legge nel post. Prima della sua morte, Colin aveva documentato il suo soggiorno a Bruxelles, scrivendo su Instagram a marzo: “Ufficialmente la mia città preferita”.