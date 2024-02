Chi è Charlène Wittstock, moglie del principe Alberto di Monaco

Chi è Charlène Wittstock, moglie del Principe Alberto di Monaco, che sarà nel palchetto d’onore per assistere alla quarta puntata del Festival di Sanremo 2024, in onda su Rai 1 nella serata di venerdì 9 febbraio?

Nota anche come Charlène di Monaco, Charlène Lynette Grimaldi, nata Wittstock, è nata nello Zimbabwe per poi trasferirsi a Benoni, in Sudafrica, all’età di 11 anni.

Figlia di Lynette Humberstone, nuotatrice e poi allenatrice, e di Michael Kenneth Wittstock, proprietario di un’industria tessile, Charlène ha due fratelli minori: Gareth e Sean.

Appassionata di sport sin da piccola, intraprende la carriera di nuotatrice vincendo due medaglie d’oro e una d’argento ai Giochi panafricani del 1999 tenutisi a Johannesburg.

Ha inoltre partecipato alle olimpiadi di Sydney 2000 nella staffetta 4×100, classificandosi quinta, e vinto numerosi titoli nazionali. Nel 2008, poco prima delle Olimpiadi di Pechino alle quali avrebbe dovuto partecipare, rimedia un infortunio alla spalla che la costringe dal ritiro dall’attività agonistica.

Charlène Wittstock si lega sentimentalmente ad Alberto II di Monaco nel 2006, sebbene il fidanzamento ufficiale venga annunciato nel 2010.

I due si sono sposati l’anno seguente, nel 2011, nella Sala del Trono del Palazzo dei Principi a Monaco Vecchia. Con il matrimonio, diviene ufficialmente principessa consorte, la prima a ricoprire tale titolo dalla morte di Grace Kelly nel 1982.

Il 10 dicembre 2014 ha dato alla luce due gemelli, una femmina e un maschio, Gabriella Thérèse Marie e Jacques Honoré Rainier. Quest’ultimo è il primo in linea di successione al trono monegasco.

Vita privata

Prima di conoscere e successivamente convolare a nozze con il Principe Alberto di Monaco, Charlène è stata legata sentimentalmente al nuotatore svedese Lars Frölander, al nuotatore britannico Robin Francis e dal 2002 al 2003 al rugbista sudafricano Andre Snyman.

STREAMING E TV

Abbiamo visto chi è la moglie di Alberto di Monaco, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2024 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 6 al 10 febbraio 2024 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2024 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.