Chadia Rodriguez sbotta contro un fan che le chiedeva di spogliarsi

Chadia Rodriguez sbotta contro un fan durante un concerto in Sardegna, a Budoni, in occasione dell’Holi Dance Festival.

La rapper ha interrotto la musica per riprendere uno spettatore che le ha urlato di togliersi la camicia. “Cos’è che hai detto tu? – afferma Chadia Rodriguez interrompendo lo show – Amore se mi togliessi la camicia poi sarebbe un problema per te. Porta rispetto, perché sei adulto e sei circondato da ragazzini, che poi prendono il tuo esempio di merda. Ricordatelo! Poi pensano che sia normale! ‘Levati la camicia’ cosa? Che vengo a darti due sberle! Ma come ti permetti? Ma vedi di imparare a stare al mondo!”.