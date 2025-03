La surreale intervista di Caterina Balivo alla mamma di Peppa Pig

La mamma di Peppa Pig, la maialina protagonista dell’omonimo cartone animato, è in attesa del suo terzo figlio: l’annuncio della sua gravidanza è arrivato in diretta tv a La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1.

Come preannunciato nei giorni scorsi, infatti, su Rai Yoyo, oltre che su RaiPlay, è andata in onda la puntata dal titolo Il Grande Annuncio in cui mamma e papà pig annunciano ai loro figli, Peppa e Georg, l’arrivo di un fratellino o una sorellina.

Mamma Pig annuncia la gravidanza in diretta su Rai 1 #lavoltabuona pic.twitter.com/APJ5oLfvA4 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) March 6, 2025

Per l’occasione, in anteprima mondiale, mamma Pig si è collegata con Caterina Balivo per un’intervista che in breve tempo ha fatto il giro del web.

“Grazie per l’invito non sono mai stata in televisione prima. Sono molto felice di dirvi che la nostra famiglia si sta allargando perché avremo un altro bebè”.

“Congratulazioni! Come ti senti?”. E la risposta è stata: “Sono un po’ preoccupata di avere i tre bambini in casa, ma sono felice. Non siamo riusciti a tenere il segreto a lungo perché Peppa aveva già intuito qualcosa”.