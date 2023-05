La fine del “matrimonio” tra Fabio Fazio e la Rai, come prevedibile, ha provocato una marea di reazioni. Domenica 14 maggio Discovery ha annunciato che il conduttore e giornalista ha firmato un nuovo contratto e dalla prossima stagione approderà su Nove, con tutto il suo gruppo di lavoro, Luciana Littizzetto compresa. Matteo Salvini, leader della Lega, che mai ha avuto simpatie per il timoniere di Che Tempo Che Fa e per la sua spalla ‘Lucianina’, ha twittato: “Belli ciao”. Un intervento dal sapore ironico che ha innescato un ragionamento assai piccato di Luca Bizzarri, comico e attore del duo Luca e Paolo.

Bizzarri, nel dibattito relativo alla fine della collaborazione tra Fazio e la Rai, è entrato a gamba tesa con un ‘cinguettio’ infuocato: “Il passaggio di Fazio a Discovery “accende” una rete in più nella generalista. È uno svantaggio per le altre reti (compresa la Rai) ed è un vantaggio solo per Discovery e per chi in tv ci lavora (tipo me). Quindi chi scrive “belli ciao” non ha, semplicemente, capito una minch*a”.

Bizzarri si riferisce a Matteo Salvini. Sul tema l’attore si era espresso anche nelle scorse ore, quando mancava l’ufficialità del passaggio di Fazio su Nove, ma tutto ormai faceva presagire ciò che poi è in effetti successo. “La marea di picchiatelli – aveva evidenziato Bizzarri sempre su Twitter – che godono perché uno che sa fare il suo mestiere andrà a farlo da un’altra parte danneggiando probabilmente l’azienda pubblica a favore di una privata e straniera. Eccoli: i difensori della Nazione. L’ho sempre detto: i pirla fan più danni degli stronzi”.