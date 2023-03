Carolina Crescentini dice addio a Mare Fuori, la fortunata serie Rai che ha conquistato in particolare i più giovani. L’attrice, al termine delle riprese nei panni della direttrice dell’Istituto Penale Minorile, Paola Vinci, ha salutato colleghi e pubblico postando poi un video del momento sui social. La serie andrà avanti, con una quarta stagione, ma Crescentini non ci sarà.

Un duro colpo per i tanti fan, che hanno protestato all’idea di non vedere più la direttrice alle prese con i giovani detenuti del carcere minorile napoletano. “Non mi è piaciuta la sua uscita – scrive una spettatrice – un pilastro della storia, che va via così. Rimediate per favore”. C’è anche chi arriva a incitare i ragazzi del carcere minorile a rendere impossibile la vita della nuova direttrice che ha osato prendere il posto di Crescentini.

Nel video postato su Instagram, l’attrice saluta i componenti del cast di Mare Fuori: “Grazie per questa avventura meravigliosa. Grazie per questo personaggio unico. Grazie amici miei per avermi insegnato tanto. Mi mancherete tantissimo” ha scritto nella didascalia del post. “Grazie per esservi fidati di me. Grazie per quel provino, grazie Napoli per avermi fatto sentire a casa. E grazie pubblico meraviglioso per avermi scaldato il cuore. Ciao Paola, salutami Ancona” ha concluso l’attrice toscana.