Ultimo aggiornamento ore 17:18
Spettacoli
Spettacoli

L’attrice Carmen di Marzo porta in scena lo spettacolo “Il Cuore Inverso” di Nando Vitali anche a Napoli

Credit: L’attrice Carmen Di Marzo in una scena del monologo “Il cuore inverso”. Per gentile concessione della produzione

Appuntamento il 16 gennaio al Centro Congressi della Stazione Marittima, al Molo Angioino, in occasione della rassegna Wunderkammer, che quest'anno è dedicata alle vittime del genocidio in Palestina

di Marco Nepi
L’attrice Carmen Di Marzo andrà in scena il 16 gennaio al Centro Congressi della Stazione Marittima, al Molo Angioino di Napoli, nello spettacolo teatrale di Nando Vitali “Il Cuore Inverso”, un monologo attuale dedicato alla memoria di Iole Mancini, ultima staffetta partigiana deceduta il 2 dicembre 2024 all’età di 104 anni. La rappresentazione, prodotta dalla NoMade Film srl con la regia di Paolo Vanacore, le musiche originali di Alessandro Panatteri, le scene di Alessandra De Angelis e i costumi firmati Red Bodò, andrà poi in tour in tutta Italia.

carmen di marzo il cuore inverso wunderkammer 2026 napoli

Su oltre 50mila staffette partigiane, donne che in bicicletta hanno avuto ruolo da protagoniste durante la resistenza al nazifascismo, solo 37 sono state riconosciute con medaglie al valore. Questo monologo nasce con l’intento di dare luce ad una di loro, di famiglia napoletana, che si è trovata da adolescente a Ferrara per motivi famigliari (padre ferroviere e socialista). A circa vent’anni, dopo l’armistizio dell’8 settembre, e dopo l’arresto e la morte della madre aderisce a una brigata partigiana dove inizia la sua avventura.

Ma è soprattutto quel luogo oscuro della Storia dove per secoli le donne sono state relegate. Ancora oggi, in molti paesi, l’istruzione viene negata o data in sposa come merce di scambio, oppure stuprata nel corpo come nell’anima. La storia della Resistenza è una delle occasioni che attraverso l’arte riafferma il concetto di una energia femminile contro le ingiustizie, la barbarie e la discriminazione in tutte le sue forme. Le nuove staffette sono quelle di una poetica condivisa. La bicicletta è l’allegoria di un fulmine bianco di pace e solidarietà che ci rende umani ad oltranza.

Lauretta si muove in uno spazio asettico, immaginario, in perenne oscillazione tra il presente e il passato, non è importante dove si trovi oggi, forse in un luogo di cura o in uno stato di trance, un racconto di tipo ossessivo che lentamente prende forma nella sua mente dalla quale, con fatica, emergono i fatti della Resistenza: l’amore per Michele, la nascita della figlia Stella, l’accoglienza della ragazzina ebrea Valentina, il suo nascente impegno da staffetta. Lauretta, rivolgendosi a un ipotetico interlocutore, continua a tormentarsi ripetendo la stessa identica domanda: “Voi cosa avreste fatto al posto mio?”.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
