Carlo Conti: età, moglie e figli, dove vive, studi, cachet e stipendio Sanremo

Carlo Conti non ha bisogno di presentazioni. Un paradosso – ma non troppo – per chi di mestiere presenta gli altri e le loro performance. Il conduttore fiorentino, da anni uno dei volti di punta della Rai, si appresta a fare il bis a Sanremo dopo la travolgente edizione dell’anno scorso, la prima del post-Amadeus. Il suo tipico stile – coinvolgente, familiare e discreto – è al contempo marchio di fabbrica e frutto maturo di una lunga carriera.

Una lunga gavetta quella di Carlo Conti, esito di un percorso iniziato in radio, con un passaggio in teatro prima dell’approdo sul piccolo schermo con i programmi per ragazzi. Adesso il suo nome è praticamente sinonimo di prima serata, Festival di Sanremo, programmi storici e di successo di casa Rai. Ecco qualche notizia in più su uno dei conduttori più noti e amati della televisione italiana.

Età, studi, vita privata e cachet del conduttore di Sanremo 2026

Carlo Conti è nato a Firenze il 13 marzo 1961. Rimasto orfano di padre a soli diciotto mesi, ha trovato nella madre Lolette una guida di fondamentale importanza. Il futuro conduttore di Sanremo cresce nella sua Firenze. È qui che frequenta l’Istituto tecnico commerciale “Duca d’Aosta”. Si diploma in ragioneria con il voto di 58/60 e lavora per un breve periodo come impiegato in banca.

Poi decide di seguire quella che è la sua vera passione: la radio. Nei primi anni Ottanta lavora in numerose radio private toscane. Fonda anche Radio Firenze Nova e Radio Antenna. Nel frattempo comincia a collaborare con personaggi destinati a diventare comici di livello nazionale come Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello. A partire dagli anni Novanta e Duemila si consolida la sua presenza televisiva.

Conti si impone come conduttore versatile e rassicurante grazie alla sua capacità di coinvolgere il pubblico e costruire un’atmosfera partecipata, all’insegna della leggerezza. La sua carriera comincia a spiccare il volo con i programmi per ragazzi, i varietà comici e i concorsi di bellezza (tra i quali Miss Italia). Una tappa fondamentale è la conduzione nel 2006 del quiz campione d’ascolti “L’eredità”.

Da quel momento in avanti si sarebbero susseguite numerose esperienze di successo tra le quali “I migliori anni”, “La Corrida” e naturalmente la conduzione del Festival di Sanremo, con il ritorno nel 2025 sul palco dell’Ariston dopo aver già guidato la kermesse canora tra il 2015 e il 2017. Quanto al cachet di Sanremo 2026, non ci sono numeri ufficiali sul contratto di Carlo Conti con la Rai.

Alcune indiscrezioni circolate lo scorso anno hanno fatto i “conti in tasca” al presentatore fiorentino che per il doppio ruolo di conduttore e di direttore artistico percepirebbe un cachet tra i 500 mila e i 600 mila euro all’anno. Per quel che riguarda il capitolo della vita privata, nel 2012 Carlo Conti ha sposato Francesca Vaccaro, ex costumista Rai e oggi stilista di successo, coronando un legame iniziato nel 2001.

La svolta che porta al matrimonio si deve all’intervento dell’amica Antonella Clerici, che lo ha incoraggia a fare il grande passo. L’8 febbraio 2014 è nato Matteo, unico figlio della coppia. La famiglia Conti vive a Firenze, il capoluogo toscano nel quale il conduttore mantiene salde le sue radici.