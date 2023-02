Si è aperta oggi alle 10 in Campidoglio la camera ardente di Maurizio Costanzo, il grande giornalista scomparso a 84 anni. I funerali solenni si terranno lunedì 27 febbraio alle 15 nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo, a Roma. Centinaia e centinaia di persone si stanno recando per dare un ultimo saluto al conduttore. Presenti in sala la moglie Maria De Filippi con il figlio adottivo Gabriele, oltre agli altri due figli di Costanzo, Camilla e Saverio.

Tanti i personaggi dello spettacolo che commossi, si sono recati alla camera ardente: da Mara Venier a Fiorello, passando per Pierluigi Diaco e Valerio Mastrandrea. Ecco tutte le reazioni.

Ore 12.20 – Arrivata Maria De Filippi con il figlio Gabriele – Maria De Filippi è arrivata nella Sala della Promoteca con il figlio adottivo Gabriele Costanzo: sono seduti al fianco del feretro del marito e padre defunto. Il 31enne è in lacrime, consolato dalla madre, visibilmente commossa con un bicchiere d’acqua tra le mani.

Costanzo, l’arrivo di Maria De Filippi alla camera ardente: l’abbraccio con uno dei figli e con Fiorello #MaurizioCostanzo #MariaDeFilippi #localteam pic.twitter.com/rQFD3rakHg — Local Team (@localteamtv) February 25, 2023

Ore 12 – Virginia Raggi: “Purtroppo ci siamo conosciuti tardi” – “Da lui ho avuto un insegnamento di vita e umano. Una cosa che ci siamo sempre detti è che ci siamo conosciuti tardi. Provavamo a tirar fuori idee per la città che entrambi amiamo. Ho scoperto una persona di una profondissima umanità, capace di parlare di cose molto profonde e molto leggere allo stesso tempo, di ridere e di emozionarci”. Lo ha detto l’ex sindaca di Roma Virginia Raggi.

Ore 11.50 – Fiorello con la moglie. Mastrandrea depone una rosa – Entrando da un ingresso laterale, Rosario Fiorello, accompagnato dalla moglie Susanna, è arrivato nella Sala della Protomoteca in Campidoglio per rendere omaggio a Maurizio Costanzo. Valerio Mastrandrea, nato artisticamente al Costanzo Show, è entrato con una rosa in mano che ha deposto accanto al feretro.

Addio a Maurizio Costanzo, il Sindaco di Roma Gualtieri: “un gigante della storia della televisione, della cultura, del giornalismo italiano. Un protagonista unico” #MaurizioCostanzo #Gualtieri #localteam pic.twitter.com/EwCXXW1opJ — Local Team (@localteamtv) February 25, 2023

#MaurizioCostanzo Anche Valerio Mastandrea gli rende omaggio alla camera ardente allestita in Campidoglio pic.twitter.com/7MeFcCC8AA — Local Team (@localteamtv) February 25, 2023

Ore 11.45 – Rutelli: Pensavamo fosse immortale” – “Tanti di noi avevano l’idea che fosse immortale, ripartiva sempre, ricominciava sempre, non si fermava mai. Inventava cose nuove, era sensibile”, commenta Francesco Rutelli. “Era al potere ma era vicino al popolo e alla gente comune – ha aggiunto Rutelli -. Credo che a voi giornalisti dovrebbe aver insegnato che anche se superati gli ottant’anni puoi ricominciare. Maurizio era amato dal popolo, rispettato, ha aiutato a capire il mondo che cambiava. La famosa battuta: ‘cosa c’è dietro l’angolo’, è sempre attuale”.

Ore 11.40 – Diaco distrutto: “Per me era tutto”. Mara Venier in lacrime – “L’ho conosciuto a 15 anni. E’ stato tutto nella mia vita, un alleato, un maestro, un papà”. Così il conduttore Pierluigi Diaco lasciando visibilmente commosso, la camera ardente in Campidoglio dove era arrivato insieme al marito Andrea e a Mara Venier.

Ore 11.20 – Gualtieri: “Gli dobbiamo molto” – Molti cittadini che stanno rendendo omaggio a Costanzo, accolti dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in fascia tricolore. “Questo omaggio molto commovente delle romane e dei romani, degli italiani, a un gigante della storia della televisione, della cultura, del giornalismo italiano che è stato un protagonista unico per tanti anni ha segnato la sua esperienza non solo con la sua professionalità straordinaria, ma anche con una davvero straordinaria umanità”, ha detto Gualtieri.