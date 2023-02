Morto Burt Bacharach, le cause della morte del pianista e compositore

Quali sono state le cause della morte di Burt Bacharach, morto oggi, giovedì 9 febbraio 2023? Il noto pianista, compositore e discografico statunitense è deceduto per cause naturali: Burt Bacharach, infatti, aveva 94 anni e si è spento serenamente nella sua abitazione di Los Angeles.

Burt Bacharach è stato uno dei compositori più noti del panorama musicale: è stato autore di un totale di 70 brani che hanno stazionato nella Top 40 statunitense e di 52 successi nella Top 40 del Regno Unito oltre a essere stato il diciottesimo compositore di maggior successo nella storia delle classifiche britanniche.

Nel corso della sua carriera ha vinto tre Premi Oscar, due nel 1970 per la miglior colonna sonora e la miglior canzone per il film Butch Cassidy e l’altro nel 1982 per la miglior canzone per la pellicola Arturo.

I brani di Burt Bacharach sono stati cantati da alcuni dei più grandi artisti del panorama musicale mondiale, tra i quali figurano i Beatles, Aretha Franklin, B.J. Thomas, Tom Jones, Dusty Springfield, Herb Alpert, i Drifters, Luther Vandross e soprattutto Dionne Warwick, con la quale sviluppò un duraturo sodalizio musicale.

L’omaggio a Sanremo 2023

Nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2023, in onda su Rai 1 nella serata di giovedì 9 febbraio, Burt Bacharach verrà omaggiato dal direttore artistico e conduttore della kermesse musicale Amadeus.

Durante la manifestazione, infatti, verranno proposte le note di I Say a Little Prayer, brano per l’appunto composto da Burt Bacharach e interpretato da Aretha Franklin.