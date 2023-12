“Vi piace il mio cinese?”: il filmato di Bruno Vespa che parla cinese diventa virale sul web | VIDEO

Il video di Bruno Vespa che parla cinese diventa virale sul web

È diventato virale sul web il video che mostra Bruno Vespa parlare cinese attraverso una simulazione generata dall’intelligenza artificiale.

Bruno Vespa parla in cinese con l’AI “Vi piace il mio cinese? E se qualcuno decidesse di farmi dire in italiano le cose più assurde?” pic.twitter.com/4ECkfCbbA0 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 11, 2023

Il filmato è andato in onda lo scorso 11 dicembre in apertura de I cinque minuti, la striscia preserale condotta dal giornalista. “Quali sono i rischi dell’intelligenza artificiale – afferma Bruno Vespa in cinese – Truffe, fake news, furti d’identità, milioni di posti di lavoro in fumo. Quali sono, invece, le sue incredibili potenzialità”.

“Vi piace il mio cinese di cui ovviamente non conosco manco una parola? E se qualcuno decidesse di farmi dire in italiano le cose più assurde e pericolose? Come potrei difendermi?” ha successivamente affermato Bruno Vespa, questa volta quello “vero”, presentando la sua ospite, Nunzia Ciardi, vice direttrice agenzia nazionale cybersicurezza.

Recentemente, un’operazione simile era stata fatta con Andrea Giambruno. Sui social, infatti, era stato condiviso un video, generato dall’intelligenza artificiale, che metteva in luce proprio i possibili pericoli dell’Ia.

“Giorgia Meloni mi ha appena lasciato, vi starete chiedendo se sono triste e la risposta è che non lo sono per niente” affermava il Giambruno virtuale nel filmato.