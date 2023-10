“Non sono triste perché Meloni mi ha lasciato”: parla Giambruno ma è un fake. Il video denuncia sui pericoli dell’Ai

Parla Giambruno ma è un fake: il video denuncia sui pericoli dell’Ai

“Giorgia Meloni mi ha appena lasciato, vi starete chiedendo se sono triste e la risposta è che non lo sono per niente”: a parlare è Andrea Giambruno, o meglio una versione artificiale del giornalista.

“Sono finto e sono stato generato con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale” afferma il protagonista del video subito dopo. L’avatar di Giambruno, che ovviamente non ha mai fatto queste dichiarazioni, è stato creato da un utente di nome Elvis Tusha.

Lo stesso Tusha appare al termine del filmato che vede protagonista Giambruno spiegando di aver sfruttato l’immagine del conduttore, al centro delle polemiche per i fuorionda trasmessi da Striscia la Notizia e la conseguente rottura con l’ex compagna Giorgia Meloni, per sensibilizzare le persone sui pericoli dell’Intelligenza Artificiale se non utilizzata in una maniera non corretta.

“Immaginate quanti danni avrei potuto fare se mi avesse fatto dire qualcosa di sbagliato, o addirittura se avesse utilizzato la faccia di Giorgia… ipoteticamente potrebbe anche dichiarare guerra a chiunque, e poi vaglielo a spiegare che era tutto per finta” afferma ancora il Giambruno fake.

Elvis Tusha, quindi, si dice impaurito dalla scelta del governo di affidare a Giuliano Amato la guida della Commissione algoritmi: “Ho paura che lui non possa comprendere la velocità di questo progresso”.