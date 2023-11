Peggiorano le condizioni di Bruce Willis: “Non riconosce più Demi Moore, lei è devastata”

Peggiorano le condizioni di Bruce Willis, come sta l’attore

Peggiorano le condizioni di salute di Bruce Willis che, secondo quanto trapela dalla stampa statunitense, non riconoscerebbe più l’ex moglie e collega Demi Moore.

L’attore, che soffre di demenza frontotemporale, non è più lucido secondo quanto rivela la rivista Closer: “La sua memoria è sbiadita. Demi si è accorta che non la riconosceva davvero, è devastata. Non aveva idea che fosse così grave la situazione”.

“Demi è sempre rimasta in contatto con l’attuale moglie di Bruce Willis, Emma Heming. Ma non sapeva che l’ex marito fosse così peggiorato” ha rivelato una fonte vicino alla famiglia alla rivista.

Che le condizioni di Bruce Willis fossero peggiorate ulteriormente lo si era capito anche dalle parole di Glenn Gordon Caron, amico dell’interprete, che al New York Times aveva recentemente rivelato: “La mia sensazione è che si renda conto di chi sono in due o tre minuti. Non riesci quasi più a parlare. Ha smesso di leggere, anche se era una dei suoi passatempo preferiti. Tutte quelle abilità linguistiche non sono più a sua disposizione. Tuttavia, è ancora Bruce. Quando sei con lui, sai che è Bruce e sei grato che sia lì, ma la gioia della vita se n’è andata”.