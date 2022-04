La prima tournée della sua vita è un autentico show. Blanco, vera rivelazione pop di quest’anno, ad appena 19 anni ha vinto il Festival di Sanremo in coppia con Mahmood con “Brividi“, brano che la coppia porterà a maggio a Torino per rappresentare l’Italia all’Eurovision. Nel frattempo Riccardo Fabbriconi prosegue nel suo tour da 34 date i cui biglietti sono stati acquistati da più di 300 mila spettatori. “Con Mahmood abbiamo già provato, il set è già definito e chiuso, speriamo bene. Io e Ale siamo felici, rappresenteremo l’Italia e questa cosa ci gasa, ci dispiace solo che abbiamo dovuto tagliare il brano di venti secondi per farlo entrare nei tempi voluti dal regolamento dell’Eurovision”.

Una grande occasione, quella dell’Eurofestival, per farsi conoscere dal grande pubblico e provare ad ottenere un altro grande successo. Intervistato da Repubblica, Blanco ha anche lanciato una frecciatina ad Achille Lauro, che sarà a Torino come rappresentante di San Marino, dopo aver vinto il Festival Una voce per San Marino: “Io non avrei mai tentato attraverso San Marino, ad Achille voglio bene ma per noi Sanremo ha significato portare sul palco la nostra musica, l’Eurovision è stata una conseguenza. Non avrei mai considerato l’Eurovision una priorità, né dunque avrei cercato il modo per andarci a tutti i costi”, ha dichiarato Blanco.