“Brividi” dovrà essere rieditata per rispettare il regolamento dell’Eurovision Song Contest, che si terrà a maggio a Torino. Mahmood e Blanco porteranno la loro canzone, con la quale hanno trionfato al Festival di Sanremo 2022, in una versione ridotta rispetto a quella che abbiamo imparato ad apprezzare e canticchiare in questi mesi. Il regolamento dell’EuroFestival infatti è molto rigido, e prevede che i brani in gara non superino il tempo di 3 minuti. Questo il motivo per cui Mahmood e Blanco devono rimettere mano alla canzone, visto che la durata originale di “Brividi” è di 3:29 minuti.

“C’è un problema tecnico per l’Eurovision, perché la canzone è troppo lunga”, ha spiegato lo stesso Mahmood a Radio Italia. Al lavoro per questa nuova versione c’è già il produttore musicale Michele Zocca, noto come Michelangelo, che ha già ha avuto un ruolo fondamentale per la nascita di “Brividi” e infatti lo abbiamo visto al pianoforte sul palco dell’Ariston durante il Festival.

“Michelangelo sta cercando di fare l’impossibile per tagliare 30 secondi, per stare nei 3 minuti del regolamento dell’Eurovision. Abbiamo pensato di tagliare Ricky…”, ha aggiunto scherzando Mahmood, in riferimento a Blanco. “Cercavamo in tutti i modi di accorciarla. Abbiamo provato a dire: ‘Ok, l’ultima parte la cantiamo senza base…’. Niente, sono proprio tre minuti e dopo non so, ti chiudono le tende”.

Spettacoli / Diego Fusaro si scaglia contro la foto di Mahmood e Blanco nudi sulla copertina di Vanity Fair Gossip / Blanco risponde a chi pensa che sia fidanzato con Mahmood

“Avrete quindi una versione diversa da quella del Festival, ma vi giuriamo che sarà bellissima comunque”, hanno assicurato i due artisti, pronti a rappresentare i colori dell’Italia all’Eurovision. D’altronde come ricorderete lo scorso anno anche i Maneskin, poi risultati vincitori della kermesse internazionale, avevano dovuto togliere alcune parolacce non consentite dal regolamento. Mahmood infine ha commentato la presenza sul palco dell’EuroFestival di Achille Lauro, che rappresenterà San Marino con il brano “Stripper”, dopo aver vinto il contest Una voce per San Marino: “Mi piace più di “Domenica”, il pezzo che aveva portato a Sanremo”.

Leggi anche: Dopo Michele Bravi, Vittorio Sgarbi attacca anche Mahmood e Blanco: “Cantino invece di baciarsi”