Mahmood e Blanco completamente nudi sulla copertina dell’ultimo numero di Vanity Fair. Uno scatto che non è passato inosservato, soprattutto per i fan dei due vincitori del Festival di Sanremo. Ma c’è anche chi ha storto il naso alla vista di una foto del genere. Tra questi il filosofo Diego Fusaro, il quale in un tweet ha commentato a proposito della copertina del noto giornale: “Fatemi scendere. Di mondo preferivo decisamente quello vecchio”. Un giudizio al vetriolo che non ha risparmiato al filosofo aspre critiche da parte di molti utenti.

Fatemi scendere. Di mondo preferivo decisamente quello vecchio. pic.twitter.com/2nbhM8dv4O — Diego Fusaro (@DiegoFusaro) February 23, 2022

La foto, che vede Mahmood e Blanco completamente nudi, con le mani a coprire le parti intime, è stata inizialmente censurata da Instagram. Il motivo? “Viola le nostre linee guida in materia di atti sessuali”, la risposta del social di proprietà di Mark Zuckerberg. Dura la replica di Vanity Fair, che con un post ha difeso il nudo artistico: “Quello che l’algoritmo di Instagram ignora è che il nudo non è solo un’espressione volgare del corpo, ma anche un mezzo capace di veicolare un messaggio importante come, nel caso della nostra copertina con Mahmood e Blanco. Per fortuna, le espressioni artistiche riescono a essere più avanti degli algoritmi, ma nello stesso tempo c’è ancora tanta strada da fare prima che le linee guida di un social network raggiungano lo stesso grado di azione della sensibilità umana, quella che va oltre le barriere rigide imposte da un codice e che capisce il giusto valore da assegnare a un’immagine”.

Alla fine le foto originali di Mahmood e Blanco, scattate da Luigi & Iango, sono tornate online senza censura. Non solo, Instagram, oltre ad aver fatto un passo indietro, si è anche scusata con la testata. L’immagine con Mahmood e Blanco nudi è dunque di nuovo visibile sul social network. Con buona pace di Diego Fusaro e dell’algoritmo.

