Morgan demolisce i vincitori di Sanremo: “Ma chi è Blanco? Mahmood fa i versi. È un Festival di me**a”

Morgan attacca Blanco e Mahmood, vincitori del Festival di Sanremo

“È giusto che vincano loro perché sennò non sarebbe un Festival di me**a”: lo dichiara Morgan commentando il brano di Mahmood e Blanco, vincitori di Sanremo 2022 con la canzone “Brividi”.

Ospite di Let’s spend the night together, il format ideato e condotto da Red Ronnie e in onda su Youtube, Marco Castoldi ha ascoltato in diretta quella che, in quel momento, era la canzone favorita per la vittoria del Festival, cosa poi rivelatasi esatta.

L’ex leader dei Bluvertigo sin dalle prime note dimostra di non apprezzare il brano. “Ma chi è Blanco?” esclama Morgan. “Cos’è sta roba?” continua il cantante che poi definisce la canzone “nevrotica”.

“Ma sono convinti o ridono dentro quando cantano in questo modo? Sono delle caricature” attacca ancora il cantante, che poi prende di mira Mahmood: “Ma che stai male? Comincia a cantare, non a fare i versi”.

“Si sono ricordati di far arrivare il tir con l’autotune?” incalza ancora Morgan, che poi continua: “Se è una battuta di spirito il loro pezzo, allora sono veramente ironici”.

“È giusto che vincano loro perché sennò non sarebbe un Festival di me**a” incalza ancora il cantante, che poi specifica: “Sto scherzando perché non si può fare su Sanremo? Io faccio satira su Amadeus perché so che lui ha il senso dell’umorismo”.