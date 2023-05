“Non mi sono svenduta”: Billie Eilish risponde alle critiche sulla trasformazione di stile

Prima troppo maschiaccio, poi troppo sexy. Troppo casual prima, ora ‘venduta’ alle mode. Da anni la cantante Billie Eilish è attaccata dagli hater per i suoi vestiti. Ora però, all’età di 21 anni, l’artista ha deciso di rispondere per le rime: “Siete degli idioti, lasciate vivere le donne in pace!”.

Le critiche sono esplose soprattutto dopo il Met Gala 2023, dove Eilish ha indossato una creazione trasparente dal mood gotico. A quel punto la cantante ha deciso di averne abbastanza e in una serie di Instagram Stories ha affrontato direttamente le critiche: “Ho passato i primi 5 anni della mia carriera a essere annichilita da voi idioti perché vestivo in modo maschile, mi dicevate che sarei stata più figa se mi fossi comportata da donna – ha detto – e ora che mi sento abbastanza sicura da indossare qualcosa di anche lontanamente femminile o aderente mi dice che mi sono svenduta e che sono cambiata… ma io posso essere entrambe le cose!”

Nelle storie successive la cantante ha poi apostrofato gli hater senza mezzi termini e sottolineato che le donne possono essere “sfaccettate” e non devono per forza rientrare in una singola casella precisa, ma hanno il diritto di sperimentare con la propria immagine senza essere costantemente criticate o giudicate. “La femminilità non è debolezza, scioccante vero?”.