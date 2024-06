Morto Bill Cobbs, attore di “Guardia del corpo” e “Una notte al museo”: aveva 90 anni

Morto Bill Cobbs, attore di “Guardia del corpo” e “Una notte al museo”

È morto all’età di 90 anni Bill Cobbs attore statunitense che ha recitato in oltre 150 serie tv e film, tra i quali figurano Guardia del corpo, Demolition Man e Una notte al museo.

Ad annunciare la morte dell’interprete è stato il fratello dell’attore, Thomas G. Cobbs, che in post condiviso sul suo profilo Facebook ha scritto: “Siamo rattristati nel condividere la notizia della scomparsa di Bill Cobbs. Martedì 25 giugno Bill è morto pacificamente nella sua casa in California. Un amato compagno, fratello maggiore, zio, genitore surrogato, padrino e amico, Bill ha recentemente e felicemente festeggiato il suo novantesimo compleanno circondato dai suoi cari”.

Nato a Cleveland il 16 giugno 1934, Cobbs inizia a recitare sin da giovanissimo. Tra i suoi ruoli più famosi, quello ricoperto nei film The Derby Stallion, Demolition Man, Guardia del Corpo e in una Notte al Museo dove interpretava il guardiano Reginald, ruolo poi ricoperto anche nel terzo film della saga.

L’attore ha recitato anche in numerose serie tv vincendo anche un Daytime Emmy Award per la sua apparizione nella serie canadese per bambini Dino Dana.