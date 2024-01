La precisazione di Bianca Berlinguer dopo i fuorionda di Striscia

Dopo i fuorionda trasmessi da Striscia la Notizia, in cui criticava i servizi dei suoi redattori, Bianca Berlinguer è intervenuta in apertura della puntata di Prima di domani, in onda su Rete 4 nella serata di venerdì 12 gennaio, per fare alcune precisazioni in merito.

Come sempre Bianca Berlinguer si conferma grande donna e professionista, sono cose che capitano a chi lavora e per questo forse Antonio Ricci non sa cosa significa. Vorrei tanto avere due suoi fuori onda, ci sarebbe da ridere #BiancaBerlinguer

pic.twitter.com/wUBA3O57AU — CinguettaTV (@CinguettaTV) January 12, 2024

“Permettetemi di aprire con una questione che mi riguarda direttamente. Ieri sera Striscia la Notizia ha trasmesso un fuorionda che è stato preso poco prima che iniziasse È sempre Cartabianca in cui mi lamentavo della mia redazione come può sempre accadere prima della diretta” ha dichiarato la giornalista.

Bianca Berlinguer, quindi, ha poi chiarito che non lascerà Mediaset: “Mi è dispiaciuto perché la mia redazione fa un ottimo lavoro in un’azienda dove abbiamo deciso di venire e in cui ci stiamo trovando bene”.

Nei fuorionda trasmessi dal tg satirico di Antonio Ricci, infatti, la giornalista minacciava di abbandonare il programma: “Questi sono i miei ultimi tre giorni. Lo dico al dirigente… Fino a venerdì, poi è finita”.