Dopo quelli imbarazzanti di Andrea Giambruno, Striscia la Notizia pubblica nuovi fuorionda dagli studi Mediaset: questa volta la protagonista è la neo-arrivata Bianca Berlinguer, che si lascia andare a un duro sfogo contro i suoi collaboratori.

La giornalista, sbarcata alla corte dei Berlusconi dallo scorso autunno per condurre il talk show settimanale È sempre Cartabianca, da lunedì scorso è in video anche con un nuovo programma quotidiano, Prima di domani, che va in onda nella fascia “access prime time” su Rete Quattro.

Le cose, però, non sembrano essere iniziate con il piede giusto, a giudicare dal fuorionda di Berlinguer. Martedì, dopo la seconda puntata della nuova trasmissione e poco prima dell’inizio di È sempre Cartabianca, la conduttrice si è lamentata con i suoi autori per la qualità, a suo dire scarsa, dei servizi realizzati dai collaboratori.

«I pezzi fanno pena… proprio pena! E adesso fanno pena anche quelli del settimanale. Facevano pena… tutti! Non c’era un pezzo decente». E poi lancia un avvertimento: «Questi i miei ultimi 3 giorni, poi è finita». #Striscialanotizia pic.twitter.com/HtuStF8l9K — Striscia la notizia (@Striscia) January 11, 2024

“I pezzi fanno pena… proprio pena! E adesso fanno pena anche quelli del settimanale. Facevano pena… tutti! Non c’era un pezzo decente”, attacca Bianca Berlinguer. Che annuncia una riunione infuocata per l’indomani: “Domani – dice – fateli venire perché glielo devo dire, pezzi così fanno pena”.

Uno dei suoi autori prova a difendere la squadra: “Comunque devo dire che dal punto di vista dell’impegno…”. Ma Berlinguer non sente ragioni: “Eh, l’impegno… Però se è tutto sbagliato e voi non gli date le indicazioni… Che devono fa’? Come si impegnano questi? S’impegnano per forza male… Fanno ‘ste schifezze”.

La conduttrice arriva già a minacciare l’addio al programma: “Questi sono i miei ultimi tre giorni”. Poi si rivolge a una persone di spalle, presumibilmente un dirigente di Mediaset e aggiunge: “Lo dico al dirigente… Fino a venerdì, poi è finita”. Un avvertimento che viene preso come uno scherzo dall’autore e dal dirigente stesso, che sorridono. Ma la giornalista insiste: “No, non sto scherzando. E che me frega?”.

Il fuorionda si chiude qui. Non è dato sapere se la minaccia di abbandonare il programma fosse vera o solo una boutade scherzosa, ma di certo il clima nel gruppo di lavoro di Berlinguer non deve essere dei migliori.

