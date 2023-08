Benji: “Sto imparando a fare a meno di certe sostanze. Fede? Pensa che mi sia appropriato di qualcosa”

“In un mondo che venera soldi e ostentazione ed in cui si fa a gara a chi guadagna di più su OnlyFans, avere dei principi e dire ‘voglio una famiglia e penso alla mia salute’ è un atto di ribellione molto punk rock”. A dirlo è Benjamin Mascolo, pronto a tornare sulla scena dopo la rottura con l’altra metà del duo Benji&Fede, Federico Rossi.

“Ho provato cose diverse, musicalmente, professionalmente e umanamente. Volevo mostrare a me stesso di poter fare anche altro oltre al pop”, ha raccontato al Corriere della Sera, parlando del suo ritorno alla musica dopo aver vissuto tra l’Italia e gli Stati Uniti. “Ho imparato che molte gabbie sono mentali e che non è tutto oro quel che luccica. Hollywood, gli Usa: lì tutto si basa sulle apparenze. È Instagram nella vita reale, e anche peggio. Sono stato nella fabbrica del cioccolato e ne sono uscito nauseato, perché ne ho mangiato troppo. Abbiamo il mito degli Usa, ma tornando in Italia ho capito quanto valore ci sia qui”, ha sottolineato Benji, aggiungendo di non voler nascondere il periodo difficile che ha trascorso.

“Avrei potuto fare finta di niente e cercare di guarire dal mal di vivere e basta: finora, sui social, ho sempre mostrato solo una vita che può sembrare perfetta. Ma ora voglio mostrare anche l’altro lato della medaglia. Perché quel mal di vivere lo conoscono in molti e vorrei farli sentire meno soli. Spesso mi sono chiesto: con la musica pop posso cambiare il mondo in meglio? Poi ho capito che nella vita abbiamo bisogno anche della musica leggera, e che siccome mi è stato messo un riflettore addosso, le persone ascoltano quello che dico, anche attraverso i social. Ecco, poter mandare dei messaggi positivi per me è fondamentale: dà significato alla mia vita”, ha affermato l’artista 30enne, evidenziando la necessità di mettere dei “freni”.

“Oggi veniamo tutti stimolati di continuo. E quando si fa il mio mestiere, gli stimoli sono ancora di più. Se ti lasci andare, ti fai trascinare. Da qualsiasi cosa: dal cibo sbagliato alle sostanze sbagliate, dai social usati in modo compulsivo al consumismo sfrenato. Tutte cose che possono portare a perdersi. Ho imparato, anche facendomi del male, ad autoimpormi delle regole. Ora vivo una vita quasi da atleta: sto attento alla salute, al ritmo del sonno, al cibo…”, ha proseguito il cantante, che ha scelto di tornare con una cover punk rock di un vecchio pezzo realizzato con Fede, “Dove e quando”, reinterpretato assieme ai Finley.

“L’ho fatto per divertimento. Ma il messaggio che sto mandando è che faccio quello che mi pare”, ha detto Benji, consapevole che il suo ex socio potrebbe non essere contento del risultato. “Credo l’abbia presa come un’appropriazione di qualcosa che sente suo. Lo posso capire. Però è suo quanto mio, quindi”.