Chi si aspettava una seconda puntata di Belve Crime rimarrà deluso nello scoprire che lo spin off della trasmissione di Francesca Fagnani non va in onda su Rai 2 nella prima serata di oggi, martedì 17 giugno 2025. Il motivo della mancata messa in onda è molto semplice: il programma non prevedeva altre puntate oltre a quella trasmessa lo scorso 10 giugno, che peraltro si è rivelata un successo. La prima e unica puntata della trasmissione, infatti, ha raccolto 1 milione e 101mila spettatori, pari al 10,7% di share. In queste ultime ore si è parlato di un ipotetico slittamento del programma per via della partita della nazionale di calcio Under 21: tuttavia, come detto, non era prevista nessuna seconda puntata. Il programma, che nasce come spin off della celebre trasmissione condotta da Francesca Fagnani, fin dall’inizio era stato pensato come un unicum, una sorta di puntata zero. Non a caso, al termine dell’appuntamento che ha visto tra gli ospiti Massimo Bossetti, Francesca Fagnani non ha fatto alcun riferimento a ipotetici appuntamenti nelle settimane successive.

La stessa direzione Intrattenimento Prime Time della Rai ha precisato in una nota che “era prevista una sola puntata per questa stagione, contrariamente a quanto riportato da alcuni organi d’informazione. Nessun ‘calendario, con più puntate’ di Belve Crime era mai stato annunciato. In aggiunta – si legge nella nota di Viale Mazzini – si fa notare che, non a caso, al termine della puntata dello scorso 10 giugno, la conduttrice Francesca Fagnani ha salutato il pubblico dando appuntamento alla prossima stagione”. Sia Belve che Belve Crime torneranno su Rai 2 partire dalla prossima stagione televisiva, così come anticipato di recente dall’Adnkronos. Bisognerà attendere la presentazione dei palinsesti Rai, però, per conoscere ulteriori dettagli in merito.

Nel frattempo, la trasmissione è stata investita da una polemica: ad alimentarla è stato Fabrizio Corona, il quale, nel suo format su Youtube Falsissimo, ha affermato che Massimo Bossetti sarebbe stato pagato per partecipare a Belve Crime. “La Rai martedì ha fatto la cosa peggiore degli ultimi 35 anni di televisione” ha dichiarato l’ex paparazzo secondo cui “hanno preso il mostro e l’hanno demostrizzato. Questo ha ucciso una bambina, lo dicono le carte. Ma la cosa peggiore è che l’hanno anche pagato”. Secondo Corona la Rai avrebbe trasformato Bossetti in una “star televisiva” pagandolo, sempre secondo quanto sostiene l’ex paparazzo, oltre 100mila euro: “Diciamo che il carcere esagera sempre, forse non proprio 140 mila euro. Ma io sono certo che ha preso una grandissima cifra, sicuramente a quattro zeri”.

Affermazioni che sono state smentite sia da Francesca Fagnani che da Fremantle, la società che produce sia Belve che lo spin off Belve Crime. “Non è assolutamente vero” ha dichiarato la giornalista e conduttrice mentre Fremantle ha replicato all’ex paparazzo attraverso una nota: “In merito alle esternazioni del signor Fabrizio Corona, si precisa che Fremantle non ha elargito alcun compenso al signor Massimo Bossetti per la sua partecipazione al programma Belve. Fremantle si riserva di agire nelle opportune sedi legali per tutelare la verità e la reputazione dell’azienda e della giornalista Francesca Fagnani”.