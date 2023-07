Barbara D’Urso via da Pomeriggio 5, la rabbia della sorella Daniela

Barbara D’Urso non condurrà più Pomeriggio 5: una notizia inaspettata, che ha lasciato perplessi numerosi telespettatori e scatenato la rabbia della sorella della conduttrice, Daniela, la quale ha espresso tutto il suo disappunto sui social.

“Solidarietà. Punto. E facciamo rumore ca**o” ha scritto la sorella di Barbara D’Urso in un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Un appello che ha raggiunto il suo scopo dal momento che, poco dopo, in un altro post Daniela D’Urso ha scritto: “Grazie a tutti per la solidarietà. Porterò a mia sorella tutto il vostro sostegno e il vostro calore. Grazie davvero” aggiungendo l’hashtag #iostoconbarbaradurso.

L’addio della conduttrice al contenitore pomeridiano è stato ufficializzato da Mediaset attraverso un comunicato: “Canale 5 e Barbara D’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più Pomeriggio 5. Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete. Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara d’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali”.

Secondo Davide Maggio la conduttrice potrebbe essere sostituita da Myrta Merlino, attualmente libera dopo la scadenza del suo contratto con La7.