Mediaset annuncia che Barbara D’Urso non condurrà più Pomeriggio Cinque

Barbara D’Urso non condurrà più Pomeriggio Cinque: la notizia, che ha del clamoroso ed è ufficiale, è stata comunicata direttamente da Mediaset attraverso una nota.

“Canale 5 e Barbara D’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più Pomeriggio 5 – si legge nel comunicato – Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete. Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara d’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali”.

La conduttrice, salvo ulteriori sorprese, quindi rimarrà a Mediaset almeno fino a dicembre 2023, così come da contratto, anche se non sarà più al timone del contenitore pomeridiano da lei condotto da diversi anni.

Nei mesi scorsi, si erano rincorse delle clamorose indiscrezioni che volevano Barbara D’Urso a un passo dall’addio a Mediaset. Addio che, a questo punto, non è completamente da escludersi a partire dal 2024.

A lanciare i rumors era stato TvBlog secondo cui “la vera destinazione prossima ventura di Barbara D’Urso pare essere lontana dalla vecchia e cara televisione generalista”.