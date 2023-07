Barbara D’Urso lascia Pomeriggio 5: Myrta Merlino in pole per la conduzione

È Myrta Merlino la candidata numero uno alla conduzione di Pomeriggio 5, che non vedrà più Barbara D’Urso al timone del contenitore pomeridiano di Mediaset.

Lo rivela il sito Davide Maggio dopo che, nella giornata di ieri, sabato 1 luglio, Mediaset ha annunciato in una nota ufficiale l’addio della conduttrice al programma.

“Canale 5 e Barbara D’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più Pomeriggio 5 – si legge nel comunicato – Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete. Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara d’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali”.

Potrebbe essere Myrta Merlino, quindi, a sostituire Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. La giornalista, infatti, ha di recente annunciato il suo addio a La7 proprio nell’ultima puntata de L’Aria che Tira, il programma mattutino da lei condotto sulla rete di Urbano Cairo.

“Ci rivedremo presto, prestissimo, ve lo prometto” aveva dichiarato Myrta Merlino che quindi potrebbe approdare a Mediaset.

Barbara D’Urso, intanto, non ha ancora commentato l’addio a Pomeriggio 5: nonostante abbia un contratto con il Biscione sino a dicembre 2023 non è nemmeno da escludersi un addio anticipato della presentatrice, che potrebbe anche approdare in un’altra emittente.