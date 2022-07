Ballando con le Stelle, spuntano i primi possibili nomi del cast

Ballando con le Stelle quest’anno spegnerà 17 candeline. L’8 ottobre avrà inizio la nuova edizione del talent show e Milly Carlucci – che in queste settimane è stata impegnata con Ballando on the Road nella selezione di ballerini professionisti e non – in un’intervista al Messaggero ha parlato anche del prossimo cast. Qualcuno è già stato contattato ma la squadra di quest’anno deve essere ancora formata. Ha ammesso, inoltre, di seguire anche la cronaca per fare le scelte giuste e di volere almeno come ospiti Paola Turci e Francesca Pascale: “Ci abbiamo sicuramente pensato – ha detto – E poi conosco bene Francesca, anche perché in passato avrei voluto fare delle cose con lei ma poi non ci siamo mai riusciti. Adesso dobbiamo solo aspettare, si sono appena sposate. Di sicuro le voglio almeno come ospiti di una puntata”.

Quando nel corso dell’intervista le è stata chiesta una conferma sui nomi di Gabriel Garko, Iva Zanicchi, Nino D’Angelo, Nancy Brilli, Marta Flavi, Eva Robin’s, Beppe Convertini, Milly Carlucci ha spiegato che “alcuni di loro sono stati contattati, ma bisogna fare gli abbinamenti con i maestri, impresa mai semplice. C’è tempo per ufficializzare”. Ha confermato, inoltre, che sono in tantissimi a voler partecipare al programma che “funziona alla grande”. Anche se quando 17 anni fa ha proposto il format “i balletti in tv nessuno li voleva”. E ha aggiunto che “l’impianto drammaturgico, oltre al ballo, si basa sulle storie importanti delle persone in gara, e tutte insieme devono avere un senso”.