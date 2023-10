Ballando con le Stelle, l’ironia di Selvaggia Lucarelli sul vestito di Milly Carlucci: “È un blu Estoril?” | VIDEO

Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli e l’abito blu Estoril di Milly Carlucci

I fuorionda di Andrea Giambruno trasmessi su Striscia la Notizia sono inevitabilmente finiti al centro anche di Ballando con le Stelle con Selvaggia Lucarelli che ha chiesto a Milly Carlucci se indossasse un vestito blu Estoril.

All’inizio della prima puntata del programma in onda su Rai 1 nella serata di sabato 21 ottobre, infatti, Selvaggia Lucarelli, confermata nel ruolo di giudice al fianco di Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni, si è rivolta alla conduttrice Milly Carlucci affermando: “Stanno dicendo tutti che sei vestita blu Estoril, vogliamo dire che non è un blu Estoril?”.

“È un blu Royal” ha risposto la conduttrice tra le risate generali dello studio. “Quindi non è neanche blu Cina” ha replicato Selvaggia Lucarelli.

“Milly, tutti stanno dicendo che sei vestita blu Estoril”. ✈️

bentornata, @stanzaselvaggia CI SEI MANCATA DA MORIRE!#ballandoconlestelle pic.twitter.com/Y6Q63EDLnz — Samuel Montegrande (@MontegrandeS) October 21, 2023

Il riferimento della giornalista è ovviamente al primo fuorionda di Striscia la Notizia su Andrea Giambruno in cui il giornalista ed ex compagno di Giorgia Meloni, rivolgendosi alla collega Viviana Guglielmi, afferma: “Guarda la bellezza di questo blu Estoril”.

“È un blu Cina” replica la collega, ma lui non ci sta: “No si chiama blu Estoril, blu Cina è una roba…a me sta sul c… la Cina. Si chiama blu Estoril, una donna acculturata come te. Blu Cina no, non ti si addice: tu sei superiore”.