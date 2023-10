Selvaggia Lucarelli punzecchia Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle: “L’ha toccata piano” | VIDEO

Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli punzecchia Barbara D’Urso

Frecciatina di Selvaggia Lucarelli a Barbara D’Urso nel corso della prima puntata di Ballando con le Stelle, il programma di Rai 1 in onda nella serata di ieri, sabato 21 ottobre.

La giornalista, confermata nel ruolo di giudice al fianco di Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni, ha approfittato dell’esibizione di Simona Ventura per punzecchiare l’ex conduttrice di Pomeriggio 5.

“Hai saputo ricominciare da cose più piccole con grande modestia, non andando in Inghilterra a postare su Instagram in inglese improvvisamente”.

🙊 @stanzaselvaggia l’ha toccata piano!#ballandoconlestelle @Simo_Ventura pic.twitter.com/1J84QbQRWn — Samuel Montegrande (@MontegrandeS) October 21, 2023

“Devo farti i complimenti, perché io ho iniziato questo lavoro grazie a te – ha affermato Selvaggia Lucarelli – Non ero nessuno e tu mi hai ospitato in tv. Io penso che oggi sia una tua vittoria, meritata, perché quando hai avuto un momento più difficile nella carriera, come capita a tutti, con grande umiltà hai ricominciato da cose più piccole e hai risalito la china. Tu non sei andata in Inghilterra a postare cose in inglese come altre persone”.

Il riferimento era ovviamente a Barbara D’Urso che, dopo l’addio a Pomeriggio 5, aveva annunciato il suo trasferimento a Londra per “l’inizio di una nuova avventura”.

La frecciata ha scatenato l’ironia e l’apprezzamento dei social. “Selvaggia l’ha toccata piano” è uno dei commenti che si leggono su X. Qualcun altro, invece, ha scritto: “Adoro”.