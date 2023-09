Barbara D’Urso cambia vita dopo l’addio forzato a Pomeriggio Cinque. La conduttrice, a seguito della rottura con Mediaset – e proprio mentre la sua storica trasmissione ripartiva con la nuova padrona di casa, Myrta Merlino – ha deciso di lasciare temporaneamente l’Italia. Lo ha annunciato la stessa Carmelita con un post sui social: “Ieri il mio primo giorno di scuola. Vivrò a Londra per un periodo di tempo. È l’inizio di una nuova avventura”.

Già lunedì in un post più criptico la presentatrice aveva pubblicato una foto, scattata vicino alla scaletta di un aereo, spiegando ai follower: “Sto per affrontare la mia storica paura dell’aereo. Un’altra sfida con me stessa. È sempre l’ora di superare i propri limiti. Sarà l’inizio di una nuova avventura”. Dopo settimane difficili, Barbara D’Urso ha deciso di staccare per un po’ e trasferirsi nella capitale inglese per studiare la lingua. Dovrebbe restare un mese per poi tornare in Italia in vista di nuovi progetti ancora top secret. Non sappiamo infatti dove né quando vedremo la conduttrice napoletana in tv dopo la clamorosa querelle con Pier Silvio Berlusconi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Intanto, dopo 15 anni di guida dursiana, ieri Pomeriggio Cinque è ripartito con il nuovo corso targato Merlino. La giornalista ex La7 ha trattato vari temi di cronaca, con particolare attenzione ai femminicidi, ottenendo alla prima un buon risultato d’ascolto. Una media di 1.633.000 spettatori con il 21.37 per cento, che ha superato il competitor di Rai 1 Estate in diretta e anche il dato dell’esordio della scorsa edizione di Pomeriggio Cinque con Barbara D’Urso. Numeri probabilmente sopra le aspettative, ma il vero banco di prova si avrà dalla prossima settimana quando su Rai 1 tornerà Alberto Matano con La vita in diretta.

In apertura di puntata, Myrta Merlino ha ringraziato brevemente l’ex volto di Canale 5: “Voglio ringraziare la donna che per 15 anni ha condotto con grande successo questa trasmissione. Ciao, Barbara. Grazie”. D’Urso nei giorni scorsi, sempre via social, si era tolta qualche sassolino dalla scarpa, condividendo con i follower il rammarico di non aver potuto salutare il suo pubblico: “Pomeriggio Cinque era la mia casa. Ora le chiavi di quella casa sono state date a Myrta, alla quale va da parte mia un grande in bocca al lupo”. Nel suo sfogo aveva sottolineato come lei in questi anni abbia portato avanti la trasmissione con un budget ridotto, in uno studio piccolo e senza pubblico. Garanzie che invece sono state accordate alla giornalista ex La7, chiamata al non facile compito di guidare ogni giorno il pomeriggio di Canale 5 senza quelle punte di trash che avevano a volte caratterizzato le passate stagioni.