Ballando con le Stelle 2023, rivelati i nomi dei primi concorrenti: ecco chi sono

Ballando con le Stelle 2023, rivelati i nomi dei primi concorrenti: chi sono

Spuntano i primi nomi dei nuovi concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle: a rivelarli è il sito TvBlog, che fornisce anche alcune anticipazioni sulla possibile composizione della giuria di cui a lungo si è parlato negli ultimi mesi.

Secondo il sito tra i ballerini vip che faranno parte del cast della nuova edizione del programma, in onda su Rai 1 in autunno, dovrebbero esserci Teo Mammucari, Simona Ventura e il suo compagno, il giornalista Giovanni Terzi, e Paola Perego.

TvBlog, poi, elenca una serie di personaggi noti che avrebbero fatto il provino per entrare nel cast della trasmissione. Tra questi ci sarebbero Fabio Cannavaro, Antonio Caprarica, Edwige Fenech, Nino D’Angelo e Bruno Barbieri con quest’ultimo che, secondo Davide Maggio, sarebbe in trattative avanzate con la produzione.

E per quanto riguarda la giuria? Il sito a riguardo non ha dubbi: squadra che vince non si cambia. Milly Carlucci, infatti, sarebbe intenzionata a confermare in blocca la giuria delle precedenti edizioni, composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.