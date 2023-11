Ballando con le Stelle, Milly Carlucci: “Rissa Mammucari-Caprarica? Ecco la verità” | VIDEO

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci parla della rissa Mammucari-Caprarica

Milly Carlucci rompe il silenzio a parla della presunta rissa tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica che sarebbe avvenuta nel dietro le quinte dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle.

Nelle scorse ore, infatti, si era parlato di un acceso confronto avvenuto tra i due protagonisti del programma con i due che sarebbero stati divisi dopo essersi avvicinati troppo l’uno con l’altro.

Ora, a commentare quanto accaduto, è stata la stessa conduttrice Milly Carlucci in un video rilasciato sul profilo social ufficiale della trasmissione.

“Sono apparsi titoli che parlano di una rissa. So molto bene che i titoli, da quando esiste la comunicazione, sono fatti per colpire la fantasia. Però ristabiliamo la realtà dei fatti, perché dietro alla parola rissa c’è un comportamento che ovviamente se è vero non potrebbe essere condiviso e giustificato” ha esordito la presentatrice.

E ancora: “Abbiamo il filmato di ciò che è successo nella sala delle stelle. In verità c’è stata una discussione durata un minuto o poco più tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica. Certo, una discussione con toni accesi, nei limiti di una dialettica dove non sono nemmeno volate parolacce. Detto questo, i toni erano da spogliatoio tra due uomini che si sono confrontati. Si è chiuso l’episodio e basta. Fa parte della vita degli spogliatoi. Vi risulta che negli spogliatoi del calcio e del basket non si discuta? Succede anche nelle redazioni e ovunque”.

Insomma, secondo Milly Carlucci non sarebbe successo nulla di grave: “Era tutto nei limiti della civiltà – conclude, rassicurando il pubblico che da anni segue con affetto il programma – Lino Banfi avrebbe detto che sono due bravi raghezzi. Li amo entrambi perché sono grandi personaggi e delle belle persone”.