Ballando con le Stelle, rissa sfiorata tra Mammucari e Caprarica

Nervi tesi a Ballando con le stelle. Protagonisti Teo Mammucari e Antonio Caprarica, concorrenti dello show del sabato sera di Rai 1. Pare che sia stato necessario separare fisicamente i due. “Caprarica è un tronco che parla inglese, bruciato. È un cane, Caprarica sei un molosso”, avrebbe detto in tono ironico Mammucari dopo l’esibizione.

Parole dette con il consueto stile del conduttore romano, che però evidentemente non sono andate giù allo storico corrispondente Rai: “Io sono un molosso ma gentiluomo. Tu sei un po’ cafone. E secondo me faresti bene a prendere qualche lezione di buone maniere. Mi hai scocciato”, ha replicato stizzito. Milly Carlucci ha provato a buttare acqua sul fuoco chiudendo il collegamento. Secondo quanto riportato dal sito Davide Maggio, al ritorno nella sala delle stelle la situazione sarebbe degenerata.

“Mammuccari si è imbattuto in un inferocito Caprarica e i due hanno iniziato a dirsele di santa ragione. Gli insulti, però, a un certo punto sono stati tali da portarli ad un faccia a faccia troppo ravvicinato; i presenti si sono visti costretti a separarli fisicamente. Teo, piuttosto alterato, è stato persino portato via dalla sala delle stelle”, si legge sul portale. Al momento non sono arrivati commenti dai protagonisti o dalla conduttrice.