Aurora incinta, Michelle Hunziker sarà nonna: “Solo a scriverlo piango”

Michelle Hunziker sarà nonna per la prima volta: sua figlia Aurora ha confermato la notizia della sua gravidanza con un simpatico video sui social in cui ha spiegato perché, nelle ultime settimane, era stata costretta a negare la notizia (non aveva superato il primo trimestre ma la notizia era trapelata sui giornali prima che lei potesse confermarla). “Ebbene sì, ora si può dire. Solo a scriverlo piango, vi amo”, ha scritto Michelle Hunziker nelle sue stories, svelando tutta la sua felicità.

Eros Ramazzotti ha deciso di fare una tenerissima dedica alla figlia Aurora durante il concerto di venerdì sera all’Arena di Verona. Il cantante ha ringraziato la primogenita perché lo sta per rendere nonno. Durante una pausa dell’esibizione, il 58enne romano ha detto: “Mi fai diventare nonno… lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio, che sia femmina. L’importante è che stia bene e come ho detto prima, che venga in un mondo migliore di quello che stiamo vivendo”. “Grazie Aury, ti amo”, ha poi aggiunto.