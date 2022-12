Arriva Mission Impossible 7: ecco cosa farà Tom Cruise nella scena più pericolosa del film

Mission Impossible 7: ecco cosa farà Tom Cruise nella scena più pericolosa del film

Maverick, Tom Cruise, a luglio 2023 è pronto per tornare in sala con il settimo capitolo di Mission Impossible. E non poteva non esserci una missione impossibile da dover portare a termine: “È una cosa che sognavo di fare fin da bambino, ma anche la più pericolosa”, ha anticipato Cruise.

Dopo essersi lanciato da un elicottero per ringraziare i fan del successo ottenuto da Top Gun, Maverick farà qualcosa di ancora più pericoloso.

Nel settimo capitolo di Mission Impossible, nelle sale dal 1 luglio 2023, ci sarà una scena spettacolare che è stata già definita “la più grande acrobazia della storia del cinema”.

Paramount Pictures ha deciso di diffondere in streaming un lunghissimo video del dietro le quinte di quello che è già il più folle stunt di Mission Impossible 7.

La clip dura quasi 10 minuti. Inizia con un’inquietante ripresa dall’alto di una scogliera a Hellesylt, in Norvegia. Una lunga rampa si incurva sul bordo roccioso, affacciandosi su un profondo precipizio. “Questa è di gran lunga la cosa più pericolosa che abbiamo mai tentato nella mia carriera”, dice Cruise.

L’attore continua poi a descrivere nei dettagli l’esatta impostazione dell’acrobazia e spiega che questo particolare scenario era in lavorazione da diversi anni. L’acrobazia è complessa e prevede un inseguimento in moto su una scogliera, che termina con un salto. Tutto questo avviene su alcuni dei terreni più belli del pianeta. “Tutto si riduce a una cosa”, dice Cruise, “il pubblico”. Non resta che contare i mesi, fino all’attesissima data di uscita.