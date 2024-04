Antonella Clerici replica a Ligabue: “Tu vieni col Lambrusco ed io metto su il sugo” | VIDEO

Antonella Clerici replica a Ligabue: “Tu vieni col Lambrusco”

Il sugo-gate continua: dopo la rivelazione di Antonella Clerici a Belve e la replica di Luciano Ligabue sui social, ora è la stessa Antonella Clerici a tornare sull’argomento.

La presentatrice, infatti, durante l’intervista a Belve ha rivelato che le era stato riferito che Ligabue si era rifiutato di partecipare al Sanremo condotto da Antonella Clerici perché quest’ultima sapeva troppo di sugo.

Frasi che Ligabue, in un video postato sui social, ha smentito seccamente: “Cara la mia Antonella no, non ho mai detto che tu sappia di sugo e scusa se sorrido ma è veramente una cosa assurda. Se ho detto di no alla tua edizione di Sanremo è perché ho detto di no a diverse altre edizioni di Sanremo”.

“Comunque accetto le tue scuse e ti abbraccio” ha poi concluso il cantante. Antonella Clerici, infatti, nel fare il nome dell’artista aveva aggiunto: “Se non è vero chiedo scusa, ma se è vero mi aspetto le sue scuse”.

La Clerici in apertura di puntata di È sempre mezzogiorno è quindi tornata sull’argomento facendo una proposta allo stesso Ligabue: “Tu vieni con il Lambrusco e io ti messo su il sugo”.

Antonella Clerici inizia la puntata con una canzone di Ligabue e parla del sugo gate 😭 pic.twitter.com/dl87GcY00e — Trash Italiano (@trash_italiano) April 24, 2024

La conduttrice ha quindi aggiunto: “Ti aspettiamo quando vuoi e finisce qui”. E poi: “Cioè finisce quando tu vieni”.