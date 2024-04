Il sugo-gate impazza sui social, Ligabue risponde ad Antonella Clerici

Il sugo-gate impazza sui social tanto da costringere Luciano Ligabue a postare un video sui suoi social in cui si rivolge ad Antonella Clerici e fa chiarezza sull’accaduto.

A Belve, infatti, la conduttrice, intervistata da Francesca Fagnani, ha rivelato che il cantante che dichiarò di non voler partecipare al Festival di Sanremo condotto da Clerici perché la presentatrice sapeva troppo di sugo era per l’appunto Ligabue.

“Mi è stato riferito che fu lui a dirlo, se non è vero chiedo scusa, se è e vero mi aspetto le scuse” ha dichiarato Antonella Clerici al programma di Rai 2.

“Cara Antonella Clerici, ovviamente non ho mai detto una cosa del genere, certe frasi non mi appartengono” ha subito replicato il cantautore sul suo profilo X.

Successivamente, l’artista ha anche pubblicato un video tra le stories del suo profilo Instagram. “Cara la mia Antonella no, non ho mai detto che tu sappia di sugo e scusa se sorrido ma è veramente una cosa assurda. Se ho detto di no alla tua edizione di Sanremo è perché ho detto di no a diverse altre edizioni di Sanremo” afferma Ligabue nel filmato.

Il cantante, poi, ha spiegato perché non ha partecipato a quell’edizione di Sanremo, ovvero perché “a me Sanremo mette molta tensione, io preferisco fare musica in contesti in cui sono molto più rilassato. L’unica ragione è quella. Mi dispiace che qualcuno si sia inventata una cosa del genere, ma ancora di più mi dispiace che tu non abbia cercato di far chiarezza con me e che ti sei tirata dietro per cosi tanto tempo questa stupidaggine”.

“Comunque accetto le tue scuse e ti abbraccio” ha quindi concluso Ligabue con Antonella Clerici che ha replicato nel corso del suo programma, È sempre mezzogiorno, invitandolo in studio.