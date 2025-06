È morta all’età di 55 anni la chef statunitense Anne Burrell, volto popolare di Food Network e storica conduttrice del programma Worst Cooks in America. Il decesso risale a martedì 17 giugno ma è stato reso noto solamente in queste ore attraverso un comunicato diramato dalla famiglia, composta dal marito Stuart Claxton, sposato nell’ottobre del 2021, e dal figlio Javier. “Anne era una moglie, una sorella, una figlia, una matrigna e un’amica amatissima: il suo sorriso illuminava ogni stanza in cui entrava – si legge nella nota – La luce di Anne irradiava ben oltre le persone che conosceva, toccando milioni di persone in tutto il mondo. Anche se non è più con noi, il suo calore, il suo spirito e il suo amore sconfinato rimangono eterni”.

La causa del decesso non è ancora stata ufficialmente confermata: sarà l’autopsia a chiarire cosa abbia provocato la morte della chef. Secondo il sito Tmz, Anne Burrell è stata trovata priva di sensi nel suo appartamento di Brooklyn nella mattinata di martedì 17 giugno. Nonostante i tentativi dei paramedici di rianimarla, la 55enne non ha mai ripreso conoscenza con la morte che è stata dichiarata sul posto. “Siamo profondamente addolorati nel condividere la notizia della scomparsa dell’amata chef Anne Burrell. Anne era una persona straordinaria e un talento culinario: insegnava, gareggiava e condivideva sempre l’importanza del cibo nella sua vita e la gioia che un pasto delizioso può portare. I nostri pensieri sono rivolti alla famiglia, agli amici e ai fan di Anne in questo momento di profonda perdita” si legge sui social di Food Network.

We are deeply saddened to share the news that beloved chef, Anne Burrell, passed away this morning. Anne was a remarkable person and culinary talent – teaching, competing and always sharing the importance of food in her life and the joy that a delicious meal can bring. Our… pic.twitter.com/KABKH2SvkP — Food Network (@FoodNetwork) June 17, 2025

Nata il 21 settembre 1969 a Cazenovia, nello Stato di New York, dopo una laurea in comunicazione e inglese alla Canisius College di Buffalo, si era diplomata nel 1996 al prestigioso Culinary Institute of America, per poi perfezionarsi in Italia all’Istituto Culinario per Stranieri di Asti. Nel corso della sua carriera da chef, Anne Burrell ha lavorato al ristorante Felidia, al fianco di Lidia Bastianich, e al Savoy di Soho. Divenuta docente all’Institute of Culinary Education, la cuoca è divenuta popolare grazie alle trasmissioni televisive. Tra quelle più celebri, oltre al già citato Worst Cooks in America, si ricordano Iron Chef America, Secrets of a Restaurant Chef e Food Network Star.