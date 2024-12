Angelo Madonia torna a parlare del licenziamento da Ballando

Angelo Madonia torna a parlare del licenziamento da Ballando con le Stelle e non risparmia frecciatine nei confronti della conduttrice Milly Carlucci e della sua ex partner di ballo Federica Pellegrini.

Intervistato da Vanity Fair, il ballerino ha dichiarato: “Di tutta questa storia la parte lesa sono io, io sono stato licenziato nel bel mezzo di un programma dopo tanti sacrifici. Di me hanno scritto qualsiasi cosa, su di me si sono inventati di tutto. Sono un padre, ho due bimbe. Nessuno mi ha chiesto ‘Come stai?’, né Milly né Federica. Forse era normale che fossi io ad aspettarmi una telefonata”.

Il ballerino, poi, ha definito “complesso fin dall’inizio” il suo rapporto con Federica Pellegrini. Secondo Angelo Madonia la produzione lo aveva scelto per la sua reputazione e perché ritenuto il più idoneo a lavorare con l’ex nuotatrice: “Federica è stata corteggiata a lungo, e io ero considerato l’unico in grado di portare la nave in porto”.

Madonia, poi, rivela un retroscena riguardante Sonia Bruganelli, sua compagna e concorrente dell’edizione che è appena conclusa: “La produzione mi ha chiesto di intercedere con Sonia per convincerla a partecipare, visto che ci stavano provando da tempo”.

Il danzatore, quindi, non ha risparmiato critiche al format dello show: “Volevano che da professionista della danza mi trasformassi in personaggio da reality. Se metti sempre in mezzo la vita privata, alla fine si riduce tutto a pettegolezzo”.