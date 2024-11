Perché Angelo Madonia è stato “licenziato” da Ballando con le stelle?

Perché Angelo Madonia è stato “licenziato” da Ballando con le stelle? Lo scorso 25 novembre è arrivata la notizia che il ballerino, fidanzato di Sonia Bruganelli (eliminata dalla gara sabato scorso), e partner in gara di Federica Pellegrini non farà più parte di questa edizione del talent di Rai 1. Ad annunciarlo è stato lo stesso programma che, con una nota ufficiale, ha comunicato: “La produzione, di concerto con Rai e la direzione artistica comunica che, a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma, il maestro Angelo Madonia non proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso. Ringraziamo Angelo per il contributo offerto sino ad oggi e gli auguriamo il meglio per i suoi futuri progetti. Il nome del nuovo Maestro che si avvicenderà con Angelo sarà reso noto nelle prossime ore”.

Ma cosa è successo? Una spiegazione ufficiale non c’è stata. In molti hanno pensato allo scontro nell’ultima puntata tra il ballerino e la giudice, Selvaggia Lucarelli. La giurata, dopo l’esibizione di Madonia con la sua allieva Federica Pellegrini, si è lasciata andare a una battuta che ha mandato su tutte le furie il ballerino: “Sarà una coincidenza, ma stasera è stata eliminata Sonia Bruganelli ed è nata la coppia Angelo e Federica Pellegrini. Angelo, hai dato il meglio di te stasera. Davvero, stasera siete sbocciati”. Il riferimento alla compagna di Madonia, eliminata al ballottaggio dalla gara ha fatto salvare i nervi al coach. Inizialmente però Angelo ha cercato di gestire pacatamente la questione: “Non è una coincidenza questa crescita di voti, ma è frutto di un lavoro ed è una connessione armonica di natura professionale”, ha replicato.

Ma Lucarelli ha affondato il colpo: “Madonia, non fare il rosicone. Era solo una battuta”. Il maestro ha ribattuto: “La rosicona sarai tu che hai menzionato persone esterne”, indicando la Bruganelli seduta tra il pubblico. A quel punto, la discussione è degenerata, con i due che hanno iniziato a battibeccare. Il colpo di grazia lo ha dato l’ultima stoccata dell’opinionista: “La tua antipatia danneggia Federica Pellegrini…”. “Tu danneggi la giuria”, ha replicato il maestro andando via.

Ma quindi Angelo Madonia è stato “licenziato” da Ballando con le stelle per colpa del litigio con Selvaggia Lucarelli? No, almeno stando a quanto scritto su X dalla giudice: “Madonia non è uscito da Ballando perché ha risposto a me”. A corredo del post un link alla sua newsletter. Il titolo dell’articolo in questione è La Pellegrini liberata. “Nella storia di “Ballando con le stelle” Angelo Madonia è stato, credo di ricordare, l’unico ballerino con cui ogni tanto negli anni (quelli dal suo arrivo) mi sono scambiata qualche messaggio su questioni extra-Ballando anche quando il programma non era in onda. Nulla di che, ma mi è sempre parso uno simpatico”, si legge all’inizio del pezzo…