Andrea Giambruno vuole ritornare in video nel 2024: “Si sente vittima di una caccia all’uomo”

Andrea Giambruno vuole ritornare in video nel 2024

Andrea Giambruno vorrebbe ritornare in video a settembre 2024: è quanto rivela Il Foglio, che cita alcune fonti Mediaset.

Secondo il quotidiano l’ex compagno di Giorgia Meloni si aspetta di tornare “magari in un tg”, mentre secondo “le parrucchiere di Cologno Monzese” il rapporto con la presidente del Consiglio “non è proprio finito”.

“Cammina radente al muro. Buongiorno e buonasera. Ha perso la consueta allegria guascona. Lo incontriamo al bar o in mensa. Così riservato da non essere più lui” raccontano al giornale i colleghi Mediaset.

Giambruno, sempre secondo Il Foglio, si sentirebbe vittima di una caccia all’uomo. Il giornalista, che ora lavora nel dietro le quinte di Diario del giorno, “vuole essere dimenticato” e giudicato soltanto per il suo lavoro.

Il giornalista è stato costretto a lasciare la conduzione di Diario del giorno dopo i fuorionda di Striscia la Notizia che lo vedevano protagonista e che hanno provocato anche la rottura con Giorgia Meloni.

Dalla messa in onda dei filmati da parte del tg satirico, Andrea Giambruno non ha più parlato evitando di rilasciare dichiarazioni sia sui fuorionda stessi che sulla fine del rapporto con l’ormai sua ex compagna nonché mamma della figlia Ginevra.