Perché Andrea Giambruno non conduce Diario del Giorno: il motivo

Perché Andrea Giambruno non conduce Diario del Giorno in onda su Rete 4 oggi, giovedì 19 ottobre 2023? Al timone della trasmissione d’approfondimento, infatti, c’è la giornalista Manuela Boselli e non Giambruno.

Un’assenza che ha fatto subito “rumore” dal momento che arriva all’indomani del fuorionda di Striscia La Notizia in cui il conduttore, nonché compagno della premier Giorgia Meloni, si lascia andare a parolacce e a complimenti alla collega Viviana Guglielmi.

“Non mi rompessero il cazzo con i capelli. Qui sono tutti pelati” I fuorionda di Giambruno tra aggiustamenti di ciuffo, ravanate ai piani bassi, scene da provolone e lezioni di sartoria pic.twitter.com/3PSkwg4asC — Il Grande Flagello (@grande_flagello) October 18, 2023

Il primo a lanciare l’indiscrezione, confermata poi dalla messa in onda della trasmissione, è stato il giornalista Giuseppe Candela che su X ha scritto: “A sorpresa Andrea Giambruno non è alla conduzione di Diario del Giorno. Al suo posto oggi la giornalista Manuela Boselli”.

A sorpresa Andrea Giambruno non è alla conduzione di #DiariodelGiorno. Al suo posto oggi la giornalista Manuela Boselli. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) October 19, 2023

È stato lo stesso Candela, successivamente, a chiarire i motivi dell’assenza di Andrea Giambruno. “Apprendo che Giambruno, stando alla stampa locale, sarebbe a Pavia a moderare un evento dal titolo ‘Stati generali sul cammino e il turismo sostenibile’. Con tanto di intervento di Daniela Santanché. Se è un caso, allora questa è sfiga” ha scritto il giornalista.

Effettivamente il giornalista è immortalato in una foto che lo vede al tavolo dell’evento “Stati generali sul cammino e il turismo sostenibile”.

Agli Stati Generali sul cammino e il #turismolento a #Pavia i riflettori sono puntati sulla #viafrancigena uno dei cammini europei che rappresenta il ponte tra umanità e fede! pic.twitter.com/bnNUsdYEC7 — Via Francigena AEVF (@ViaFrancigenaEU) October 19, 2023

Si tratta solamente di una coincidenza quindi? Probabile. Ma il fatto che Giambruno non sia al timone della sua trasmissione proprio il giorno seguente l’ennesima polemica che lo vede protagonista ha insospettito i social e non solo.