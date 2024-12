Andrea Bocelli, la vita privata del cantante, moglie, figli, chi sono

Andrea Bocelli festeggia i 30 anni di carriera con due prime serate evento su Canale 5, l’11 e 18 dicembre 2024, dal titolo Andrea Bocelli 30 – The Celebration. Con la sua voce inconfondibile e le sue canzoni è riuscito a realizzare una carriera unica, unendo l’Opera alla canzone più pop. Ma qual è la biografia di Andrea Bocelli e quale sa sua vita privata? Ha una moglie? E dei figli? Scopriamo qualcosa in più.

Nato a Lajatico il 22 settembre del 1958, i genitori del celebre artista erano proprietari di un’azienda agricola e anche di un’attività che si occupava di produzione e commercio di macchine agricole. Sin da piccolo è ipovedente e all’età di 6 anni entra in collegio per imparare la lettura in braille. Bocelli infatti è stato colpito da una malattia, il glaucoma congenito, che è apparso quando era ancora un neonato e gli è costato enormi difficoltà, frequenti interventi e numerosi problemi di carattere sanitario. Da piccolo vedeva solo sagome ma mai elementi chiari, ma è in seguito a una “banale” pallonata sul viso, ricevuta durante una partita a calcio, che ha perso totalmente la vista ed è diventato cieco. Il giovane Andrea dimostra da subito di avere una grande passione per la musica e il canto, tanto che da adolescente s’iscrive al conservatorio Giacomo Puccini, dove si diplomerà in canto lirico a La Spezia. Andrea Bocelli ha anche proseguito gli studi universitari laureandosi in Giurisprudenza. Presto però intraprende la carriera da cantante a tempo pieno.

Per quanto riguarda la vita privata di Andrea Bocelli, sappiamo che è stato sposato dal 1992 al 2002 con Enrica Cenzatti. Ma chi è la moglie di Bocelli? I due si sono sposati nel 1992, quando il cantante aveva 34 anni, per poi lasciarsi 10 anni dopo. E chi sono i figli di Andrea Bocelli? Dalla loro unione sono nati due figli: Amos nel 1995 e Matteo nel 1997.

Il 21 marzo 2012 Bocelli è diventato padre per la terza volta, di Virginia, avuta dalla nuova compagna Veronica Berti. Veronica Berti è la nuova moglie di Bocelli, visto che i due si sono sposati il 21 marzo 2014 nel Santuario di Montenero, a Livorno.